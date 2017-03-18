Reuters: россияне вложили почти 100 млн в недвижимость компании Трампа

Граждане России вложили почти 100 миллионов долларов в приобретение недвижимости в жилом комплексе, принадлежащем компании президента США Дональда Трампа, в американском штате Флорида. Такое утверждение содержится в расследовании, опубликованном агентством Reuters.

Агентство утверждает, что не менее 63 обладателей российских паспортов или же разрешений на постоянное жительство в России приобрели недвижимость в семи объектах, принадлежащих корпорации Трампа.

В расследовании подчеркивается, что среди известных агентству приобретателей недвижимости нет лиц, напрямую связанных с руководством России. Среди названных фамилий – ряд бизнесменов, в том числе в прошлом связанных с госкорпорациями или органами власти субъектов Российской Федерации.

Сам Дональд Трамп – особенно в связи с подозрениями о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс в США – неоднократно подчеркивал, что не имеет никаких деловых интересов в России. После его вступления на должность президента он официально не занимается делами своих компаний, управление которыми перешло к членам его семьи.