Украина просит США помочь с допросом Манафорта

Украина неоднократно обращалась к правоохранительным органам Соединенных Штатов с просьбами оказать содействие в допросе бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта - в связи с расследованием дела о коррупции.

Как утверждает телеканал CNN, украинская прокуратура посылала подобные запросы не менее 7 раз - в том числе письма на имя директора ФСБ Джеймса Коми и представителей министерства юстиции США. Представители этих ведомств подтвердили получение запросов, однако, как утверждает CNN, украинская сторона не получала никаких ответов на них.

Речь идет о расследовании уголовного дела против бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича. Манафорт не является подозреваемым по нему, однако украинские следователи хотят допросить его в качестве свидетеля в связи с эпизодом о, возможно, незаконной выплате миллиона долларов нью-йоркской юридической компании за помощь администрации Виктора Януковича.

Манафорт был советником бывшего украинского президента, бежавшего из страны в 2014 году на фоне массовых протестов. Избирательный штаб Трампа он возглавлял в течение нескольких месяцев, до августа 2016 года, когда был уволен после появления в прессе сообщений о якобы полученных им больших денежных выплатах от администрации Януковича. Сам Манафорт отрицает, что как-либо нарушал закон.