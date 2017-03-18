В Москве у МГУ пройдет концерт в честь годовщины аннексии Крыма

В Москве и других городах России сегодня проходят мероприятия, посвященные третьей годовщине аннексии Крыма.

В Москве у здания МГУ на Воробьевых горах пройдет так называемый "Фестиваль Весна" - праздничный концерт с участием звезд эстрады. От мероприятия в центре города в этом году решено отказаться.

Как сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на портал госзакупок, на организацию концерта могло быть выделено до 22 миллионов рублей из московского бюджета.

Как сообщил Радио Свобода на условиях анонимности сотрудник компании "Мосгаз", в бюждетные организации разослали разнарядки с призывом обеспечить явку сотрудников на митинг: "Форма одежды рекомендуется парадная, настроение приподнятое".

Торжественные мероприятия проходят также в аннексированном Крыму и в Севастополе. Участие в торжествах приняли лидеры пророссийских сепаратистов Донбасса - Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

18 марта 2014 года в Кремле были подписаны договоры о присоединении Крыма и Севастополя к России. Этому предшествовал ввод российских войск на полуостров и непризнанный международным сообществом "референдум". Соединенные Штаты, Евросоюз и ряд международных организаций в последние дни выступили с заявлениями, в которых подчеркивают, что по-прежнему не признают аннексию Крыма Россией, а также призывают к соблюдению прав человека в Крыму.