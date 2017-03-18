В документах минюста США нет данных о прослушивании Трампа

Министерство юстиции США направило в пятницу в Конгресс документы, которые должны подтвердить или опровергнуть утверждения президента Дональда Трампа о том, что предыдущая администрация Барака Обамы в ходе предвыборной кампании осуществляла прослушивание предвыборного штаба Трампа в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

Как утверждают источники агентства Reuters и телекомпании CNN, в документах не содержится никакой информации, подтверждающей утверждения Трампа.

Комитет Палаты представителей по разведке запрашивал, в частности, информацию о том, существовали ли судебные решения, разрешающие прослушивание.

Ожидается, что в ходе слушаний в этом комитете 20 марта прямой вопрос о том, осуществлялась ли слежка за штабом Трампа, будет задан директору ФБР Джеймсу Коми. Главной темой слушаний, однако, будет возможное вмешательство России в избирательный процесс в США, а также возможные связи сотрудников штаба Трампа с российскими представителями. В Сенате подобные слушания пройдут 30 марта.

Дональд Трамп накануне вновь дал понять, что по-прежнему убежден в том, что прослушивание его штаба имело место. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель он на вопрос о прослушивании отметил, что у него с главой правительства ФРГ "есть что-то общее", имея в виду сообщения о том, что американские спецслужбы могли прослушивать телефоны Меркель и других европейских политиков.