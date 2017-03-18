В московском СИЗО найден мертвым бывший директор Роскосмоса

В московском следственном изоляторе номер 5 найден мертвым бывший исполнительный директор Роскосмоса Владимир Евдокимов.

Информацию подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Официальных сообщений о причинах смерти Евдокимова пока нет. Российские агентства, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишут о том, что он покончил с собой. РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщает, что на теле Евдокимова нашли три колотые раны.

Евдокимов был арестован в декабре прошлого года и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в начале 2000-х годов он совместно с еще четырьмя подозреваемыми незаконно приватизировал комплекс зданий, принадлежавший авиастроительной корпорации «МиГ». Сам он вину не признавал, руководство Роскосмоса призывало освободить его из-под стражи.