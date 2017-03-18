На митинге в Севастополе извинились за Россию и переврали Пушкина

В Севастополе, у монумента «Матрос и Солдат», в субботу прошел митинг в честь трехлетней годовщины присоединения Крыма к РФ. В ходе мероприятия вице-спикер Государственной думы Петр Толстой попросил у крымчан прощения, если им не понравилось в России, передает корреспондент Радио Свобода.

«Когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, у нас, не скрою, была тревога, понравится ли вам в России. И если что-то было не так, простите нас», — сказал депутат. «Спасибо вам, потому что благодаря вам Севастополь и Крым вернулись домой, а Россия обрела новый этап своей истории, когда стране больше никто не сможет указывать, как ей жить», — добавил он, обращаясь к горожанам.

Депутат Госдумы Александр Ющенко, выступая на митинге, прочитал стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Классический текст он подверг вольной обработке.

Строку «Для вас безмолвны Кремль и Прага» парламентарий заменил на «Для вас безмолвны Крым, Донбасс, Одесса, Дамаск и Прага». Вместо «Славянские ль ручьи сольются в русском море?» Ющенко произнес: «Славянские ль ручьи сольются в русском Черном море?». Наконец, в последней строфе «Так высылайте ж к нам, витии, // Своих озлобленных сынов: // Есть место им в полях России, // Среди нечуждых им гробов» депутат решил дополнить поэта словами «в полях России и Севастополя». Во время прочтения стихотворения он заменил еще несколько слов своими.

Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, получая из рук российского и. о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова грамоту за участие в «третьей обороне Севастополя», произнес: «Я только что вернулся с интеграционного форума и скажу вот что: Крым — Россия! Донбасс — Россия!»

Во время митинга депутаты Государственной думы и руководители российской администрации аннексированного Севастополя возложили цветы к вечному огню. После завершения официальной части мероприятия состоялся концерт: молодые люди и девушки в гимнастерках спели песню о Севастополе, а школьницы исполнили танец «Катюша». Для гостей праздника работала полевая кухня. По сложившейся традиции на площадке был открыт пункт приема заявлений на службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Как обычно, севастопольцы интереса к нему не проявляли.