В Петербурге проходит Марш в защиту города

В Петербурге на Марсовом поле проходит Марш в защиту города – митинг протеста против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, а также против слияния Российской государственной и Российской национальной библиотек и застройки в районе Пулковской обсерватории.

На согласованный с властями митинг пришли, по разным данным, от 500 до нескольких тысяч человек.

Акции протеста в Петербурге продолжаются уже несколько недель – после того, как стало известно, что власти города намерены передать Исаакиевский собор, сейчас находящийся в статусе музея, в ведение РПЦ.