В Красноярске на экологическую акцию вышли до 2 тысяч человек

В Красноярске в субботу 18 марта, состоялся экологический митинг «За чистое небо». По словам организаторов акции - активистов Андрея Сковородникова-Эрлих и Евгения Ходоса – целью акции было потребовать у властей принять меры по улучшению экологической ситуации в городе.

Организаторы указывают на бедственную экологическую ситуацию в Красноярске. В городе работают крупнейшие металлургические заводы, предприятия теплоэнергетики. Основные загрязняющие вещества в Красноярске, кроме бензапирена - формальдегид, фенол, этилбензол, взвешенные вещества, диоксид азота, оксид азота. Результат – в Красноярске на 15 процентов выше, чем в среднем по России, заболеваемость раком и патологиями дыхательных органов.

Активисты с помощью экспертов – ученых, экологов, врачей, экономистов – подготовили резолюцию митинга, которую отправят городским, краевым и федеральным властям и в надзорные органы. В ней перечислены конкретные меры по улучшению экологической ситуации в городе.

Организаторы согласовали в мэрии проведение митинга на 1 тысячу участников. Пришли около 2000 человек. Многие с самодельными плакатами: «Не хочу умереть от рака легких», «Нет ядовитым выбросам», «Дышать!», «Город умирает – власть глаза закрывает».

Представителей городской и краевой администраций и промышленных предприятий на митинге не было. Хотя приглашения все они получили.