Мэрия не согласовала заявку Навального на шествие в Москве

Мэрия Москвы утверждает, что проведение шествия по Тверской улице и митинга у здания Госдумы в субботу, 26 марта, заявку на которые подал руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, "нарушит права и интересы граждан".

Как отмечает сам Навальный, при этом в письме, полученном им из мэрии, не предлагается других мест проведения шествия и митинга, несмотря на то, что это предусмотрено законом.

Оппозиционер утверждает, что готов вести с мэрией переговоры о проведении акции в другом месте в центре Москвы. При этом он пишет, что выйдет на акцию "в любом случае".

Навальный предложил провести акции с призывом расследовать утверждения Фонда борьбы с коррупцией о том, что глава правительства России Дмитрий Медведев замешан в коррупционных схемах. Фильм, посвященный этим обвинениям, на YouTube набрал уже около 10 миллионов просмотров. Активисты подали заявки на акции 26 марта в десятках городов России; в некоторых власти уже ответили отказом.