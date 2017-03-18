В выборах президента Франции примут участие 11 кандидатов

В выборах президента Франции 23 апреля примут участие 11 кандидатов. Это стало известно в субботу того, как Конституционный совет Франции прекратил прием подписей лиц, занимающих выборные должности, в поддержку тех или иных кандидатов. Для регистрации необходимо было собрать не менее 500 таких подписей.

Это с запасом удалось сделать главным фаворитам - правоцентристу Франсуа Фийону, независимому центристу Эммануэлю Макрону и кандидату от крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен.

В списке кандидатов также социалист Бенуа Амон, представитель левых сил Жан-Люк Меланшон и несколько кандидатов, представляющих малые левые и правые партии.

На ход предвыборной кампании заметное влияние оказали обвинения в незаконном использовании бюджетных средств, выдвинутые против Франсуа Фийона. Он, однако, отказался снимать кандидатуру.

Согласно последним опросам, на победу в первом туре выборов претендует Ле Пен, от нее незначительно отстает Макрон, от которого на 5-6 процентов отстает Фийон. Остальные кандидаты позади.

Поскольку победа кого-либо из кандидатов в первом туре крайне маловероятна, ожидается, что судьба выборов решится во втором туре 7 мая.