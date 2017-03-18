Администрация Трампа борется за указ об ограничении иммиграции

Администрация Дональда Трампа намерена обжаловать решения судов, заблокировавших вступление в действие президентского указа о временном запрете выдачи американских виз гражданам шести государств и приема беженцев на территории США.

Указ - который стал видоизмененной версией заблокированного ранее судами указа президента США об ограничении миграции - не вступил в силу 16 марта, как планировалось, поскольку за несколько часов до начала срока его действия был "заморожен" решением судьи в штате Гавайи. Судья посчитал, что он противоречит конституции, которая запрещает дискриминацию по религиозному признаку. Шесть государств, запрет на выдачу виз гражданам которых предусматривал указ Трампа, населяют главным образом мусульмане.

Кроме Гавайев, указ был частично заблокирован судом в штате Мэриленд. Жалобы на указ рассматриваются судами еще в ряде штатов.

Трамп утверждает, что временный запрет на въезд граждан Ирана, Сирии, Сомали, Йемена, Ливии и Судана, а также беженцев необходим для обеспечения безопасности США. Представители администрации Трампа считают, что суды, заблокировав указ, превысили свои полномочия.