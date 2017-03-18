Трамп заявил, что Германия должна США и НАТО много денег

Германия должна Соединенным Штатам и НАТО большую сумму денег за мощную и дорогую оборону, которую она получает от военного союза, написал президент США Дональд Трамп в твиттере. При этом глава Белого дома отметил, что у него была прекрасная встреча с канцлером Ангелой Меркель, несмотря на заявления "фейковых новостей".

В пятницу в Белом доме прошла встреча Трампа и Меркель. Лидеры двух стран обсудили вопросы международной политики, экономики и взаимодействия по Североатлантическому союзу. Меркель согласилась увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП, как предписывают правила НАТО.

Это первая встреча главы правительства ФРГ с Трампом – до этого они только говорили по телефону. После переговоров, когда фотографы попросили политиков пожать руки, американский президент отказался это сделать.

После вступления в должность Трамп неоднократно критиковал Меркель за решение открыть границы для беженцев в 2015 году. В свою очередь глава германского правительства осудила введенный Трампом мораторий на въезд беженцев в США, который позднее был отменен судом.