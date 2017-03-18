В Варшаве прошли пикеты в защиту и против приёма украинских мигрантов

В Варшаве в субботу прошло сразу несколько массовых акций — в защиту демократии, против расизма и одновременно против приезда украинских мигрантов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзикавицкий.

Сторонники “Комитета защиты демократии” прошли по цетральным улицам Варшавы, протестуя против реформ судебной системы и системы местного самоуравления, которые, по их мнению, являются нарушением демократии в стране.



“Да сколько же польское правительство будет выступать против своих граждан и против всей Европы?”, — задавался вопросом лидер “Комитета” Матеуш Киёвский.

В свою очередь польские националисты протествовали против миграционной политики властей, которая, по их словам, “ведёт к украинизации польской экономики” и занижает ставки на рынке труда для поляков — украинцы готовы работать за меньшие деньги.

Одновременно состоялся контрпикет, участники которого говорили о необходимости открытия польского рынка для украинцев и выходцев из других стран. В ряде городов Польши также прошли марши и пикеты против расизма.