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Общество

Крым на Воробьевых горах

Владимир Путин на футболке активиста

Владимир Путин на футболке активиста

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На Университетской площади перед зданием МГУ имени Ломоносова прошли праздничные мероприятия, посвященные "третьей годовщине присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации". Первый концерт прошел 18 марта 2014 года на Красной площади. Помимо представителей патриотических движений и студентов в митинге на Ворбьевых горах, где праздновали присоединение Крыма к России, принимали участие бюджетники и сотрудники частных компаний. Предыдущий концерт прошел год назад в Москве на Васильевском спуске.

Крым на Воробьевых горах
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