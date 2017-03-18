Крым на Воробьевых горах

На Университетской площади перед зданием МГУ имени Ломоносова прошли праздничные мероприятия, посвященные "третьей годовщине присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации". Первый концерт прошел 18 марта 2014 года на Красной площади. Помимо представителей патриотических движений и студентов в митинге на Ворбьевых горах, где праздновали присоединение Крыма к России, принимали участие бюджетники и сотрудники частных компаний. Предыдущий концерт прошел год назад в Москве на Васильевском спуске.