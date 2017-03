Умер Чак Берри, один из родоначальников рок-н-ролла

В субботу в своем доме близ Сент-Луиса в американском штате Миссури скончался пионер рок-н-ролла Чак Берри. Ему было 90 лет. Если Элвис Пресли был первой поп-звездой и секс-символом, то Берри критики называют “величайшим теоретиком и концептуалистом рока“, который своей игрой на гитаре, текстами песен и зрелищными сценическим манерами заложил в середине 50-х годов прошлого века основу нового направления в популярной музыке.

В активе Чака Берри множество песен, ставших мегахитами и в его собственном исполнении, и в трактовке таких прославленных коллективов, как The Beatles и The Rolling Stones, на которых он оказал большое влияние: Sweet Little Sixteen, Maybellene, Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, Rock-N-Roll Music; свою огромную популярность они сохраняют по сей день.

Как сказал однажды Боб Дилан, “Чак Берри — это рок-н-ролльный Шекспир“. Джон Леннон пошел еще дальше: “Если рок-н-роллу можно было бы дать иное имя, то он бы назывался Чак Берри“.