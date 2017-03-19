Северная Корея провела испытание нового ракетного двигателя. Об этом сообщает в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В заявлении говорится, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях и заявил, что испытание является еще одним шагом в освоении космического пространства. По его словам, скоро мир станет свидетелем того, "какое знаменательное событие сегодняшняя великая победа".

По словам экспертов, испытание, скорее всего, является признаком освоения нового типа двигателя для ракет большой дальности.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся в Пекине заявил, что Вашингтон будет работать вместе с Китаем, чтобы предотвратить конфликт в регионе. Восточное азиатское турне, в ходе которого глава американской дипломатии также посетил Японию и Южную Корею, отражает опасения по поводу Северной Кореи и угрозы, которую представляет ее программа ядерных и баллистических ракет.

"Думаю, у нас общая точка зрения и ощущение, что напряженность на полуострове сейчас достаточно высока и что ситуация на довольно опасном уровне", - сказал Тиллерсон после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.

Днем ранее Тиллерсон заявил, что военные действия - остаются вариантом, если угроза, которую создает Пхеньян, возрастет. Президент США Дональд Трамп также написал в твиттер, что Северная Корея "ведет себя очень плохо".

В течение последних месяцев КНДР провела запуск серии ракет, а в прошлом году провела два ядерных испытания. Ранее Южная Корея и Пхеньян подписали декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова, но Север с тех пор отошел от соглашения, сославшись на угрозу вторжения США.

28 500 военнослужащих США размещены в Южной Корее, и 50 000 человек в Японии как средство сдерживания потенциальной агрессии со стороны Северной Кореи.