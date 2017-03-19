Власти Москвы запретили митинг, запланированный Навальным

Власти Москвы запретили антикоррупционный митинг, запланированный лидером оппозиции Алексеем Навальным. В письме, которое Навальный разместил на своем веб-сайте 18 марта, официальный представитель города заявил, что запланированный марш и митинг в центре Москвы будут затруднять движение и нарушать права жителей.

Главадепартамента региональной безопасности и противодействия

коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что столичные

власти не намерены пересматривать свой отказ в согласовании марша.

14 марта Навальный подал заявку на проведение марша по главной улице Москвы, кульминацией которой стал митинг возле Кремля - в котором должны были принять участие до 15 000 человек - это одна из 53 демонстраций, запланированных на этот день.

Черников, глава подразделения региональной безопасности и борьбы с коррупцией в Москве, сказал, что организаторы не смогли обеспечить своевременное и безопасное проведение своих мероприятий. Городские власти не предложили другого места, что, как утверждает Навальный, является незаконным.

Навальный, видный антикоррупционный активист и противник президента Владимира Путина, объявил в декабре, что будет баллотироваться на пост президента на выборах в марте 2018 года, когда Путин, как ожидается, пойдет на на четвертый срок.

Мероприятие Навального, запланированное в Томске на 17 марта, было также приостановлено, которые утверждали, что место проведения пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва. Навальный назвал это решение смешным и обвинил "идиотские власти" в том, что он был вынужден прекратить мероприятие. 6 марта Навальный столкнулся с рядом препятствий при открытии штаб-квартиры своей кампании в Нижнем Новгороде.

Навальный написал в Facebook, что протестующие встретили его на вокзале с плакатами, где он был назван предателем и должен быть заключен в тюрьму. Некоторые скандировали: "Навальный - агент США!!

Российские власти говорят, что Навальному будет отказано в голосовании, если обвинение по обвинениям в финансовых преступлениях будет оставлено в силе после подачи апелляции. Навальный отрицает правонарушения и заявил, что приговоры в отношении него были политически мотивированным наказанием за оппозицию Путину.