В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов на ЖКХ

Всего в согласованной акции протеста приняло участие около трех тысяч человек, которые собрались на главной площади Новосибирска. Перед ними в том числе выступил оппозиционный политик Алексей Навальный.

Жители Новосибирска уже четвертый месяц подряд протестуют против резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ, которые с 1 июля 2017 года должны вырасти в среднем на 15 процентов. Сегодняшняя акция стала самой многочисленной.

Изначально митинг был заявлен на полторы тысячи человек, но уже ко времени начала акции стало понятно, что указанный лимит будет превышен как минимум вдвое. По мнению организаторов мероприятия, это говорит о росте критических настроений жителей по отношению к власти. Выразилось это и в главном лозунге, который скандировали участники митинга, предлагая уйти в отставку губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому:

—Новосибирск - это не окраина и не провинциальный город, мы один из самых важных городов России. И сегодня мы говорим громко, чтобы нас услышал губернатор и отменил свое грабительское постановление о росте тарифов. Губернатор, отмени или уходи, - заявил один из организаторов митинга Дмитрий Холявченко.

На митинг официально были приглашены несколько региональных и федеральных политиков и чиновников, включая мэра, губернатора и полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Однако на призыв выйти на улицу откликнулся только Алексей Навальный, который на этой неделе опубликовал расследование, в котором обвинил в необоснованном завышении новосибирских тарифов министра правительства России Михаила Абызова. На митинге он также говорил об этом, призывая собравшихся отстаивать свои права:

—Я надеюсь, что Новосибирск пошлет сегодня четкий сигнал и мэру, и губернатору, и Кремлю: "Ребята, мы не зарабатываем столько, сколько вы воруете. Никогда у нас не хватит денег компенсировать вашу роскошную жизнь. Это же невозможно просто! Они делают людей бедными!" - заявил Алексей Навальный.

В отличие от предыдущих подобных акций, сегодняшний митинг не обошелся без происшествий. Несмотря на большое количество сотрудников полиции, в Алексея Навального все же попытались бросить яйца. Одного из нападавших задержали сами митингующие и передали полицейским.

Также организаторы протеста вывели из толпы одного из провокаторов, который держал в руке плакат с изображением оппозиционного политика с надписью "Служу Соединенным Штатам Америки". В остальном акция прошла спокойно и завершилась в установленное время. Итоговую резолюцию с выражением недоверия губернатору участники митинга приняли единогласно.