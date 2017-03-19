В парижском аэропорту "Орли" нормализовалось воздушное сообщение на следующий день после нападения, которое привело к усилению мер безопасности. Нападавший, 39-летний Зиед Бен Белласим, приставил пистолет к голове женщины-военнослужащей и заявил, что хочет "умереть за Аллаха". Он был застрелен двумя другими военнослужащими.

Из-за стрельбы, произошедшей утром 18 марта, на несколько часов были приостановлены полеты и около 3000 человек эвакуированы из здания. 19 марта следователи отпустили после задержания отца Белгачема, но продолжали удерживать его брата и двоюродного брата, сообщило информагентство AFP. Все трое членов семьи связались с полицией сами, сообщил журналистам 18 марта французский прокурор Франсуа Молинс. Он сказал, что в рюкзаке нападавшего был найден Коран.

Сообщается, что Белласим радикализировался после пребывания в тюрьме. Он был судим по обвинениям в вооруженном ограблении и преступлениях, связанных с наркотиками.

19 марта было проведено вскрытие тела, чтобы определить находился ли он под воздействием алкоголя или наркотиков во время нападения.

За последние два года Франция находилась в состоянии повышенной боевой готовности после нападений террористов в Париже, Ницце и других местах, в результате которых погибли более 230 человек.