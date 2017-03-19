Донбасс: за сутки ранены пятеро украинских военнослужащих

В Донбассе пророссийские сепаратисты за сутки 85 раз нарушили режим прекращения огня. Пятеро украинских военнослужащих ранены. Как утверждают в Киеве, сторонники самопровозглашенных "народных республик" ведут огонь из крупнокалиберных орудий. Под обстрел, в частности, попали жилые кварталы в городе Красногоровка Донецкой области. Были повреждены несколько домов. О пострадавших среди гражданского населения не сообщается.

Представители так называемой "Донецкой народной республики" в ответ на обвинения Киева заявляют, что минувшей ночью при обстреле со стороны правительственных войск были обесточены несколько сел под Донецком. Кроме этого, как утверждают сепаратисты, украинские военнослужащие продолжают возводить опорные пункты и огневые позиции вдоль линии соприкосновения сторон конфликта.