Берлин отвергает утверждения Трампа о задолженности ФРГ на оборону

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен в воскресенье отвергла утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Германия задолжала НАТО и Соединенным Штатам "огромные суммы", потраченные на оборону.

На счету НАТО нет нашей задолженности, - сказала фон дер Лейен в своем заявлении, добавив, что неправильно определять цели альянса с тем, чтобы члены к 2024 году потратили 2 процента своего ВВП на оборону исключительно на цели Североатлантического союза.

По её словам, расходы на оборону также предусматривают миротворческие миссии ООН и европейские миссии, а также вклад в борьбу с терроризмом экстремистской группировки "Исламское государство". Министр обороны ФРГ сказала, что все хотят, чтобы бремя было справедливым, и для этого нужно было иметь "современную концепцию безопасности", включающую современную НАТО, а также европейский оборонный союз и инвестиции в Организацию Объединенных Наций.

Трамп заявил в субботу в Twitter - через день после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне - что Германия "должна огромные суммы НАТО и Соединенным Штатам и должна больше платить за мощную и очень дорогую защиту, которую они обеспечивают Германии " Трамп призвал Германию и других членов НАТО ускорить усилия по наращиванию расходов НАТО в области обороны.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сообщил, что расходы на оборону в Германии возрастут на 1,4 миллиарда евро до 38,5 миллиардов в 2018 году. Эта цифра прогнозируется на уровне 1,26 процента от ВВП. В 2016 году соотношение расходов на оборону Германии составило 1,18 процента.