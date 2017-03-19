Грузия осудила агрессию РФ против Украины в годовщину аннексии Крыма

Официальный Тбилиси подверг резкой критике "попытку России по насильственному изменению границ Украины" в виде аннексии Крыма, а также осудил недавний ввод в Абхазию третьего дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300.

В заявлении грузинского внешнеполитического ведомства в связи с трехлетней годовщиной присоединения Крыма к России говорится, что так называемый "референдум" и события, произошедшие после него, стали "незаконной оккупацией и аннексией Крыма и Севастополя в нарушение всех принципов и норм международного права".

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает агрессию против Украины и попытку насильственного изменения ее границ", – подчеркивается в заявлении МИД. В документе также отмечается, что международное сообщество "должно занять консолидированную позицию для противодействия агрессии против суверенных государств".

Накануне, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назвал "очередным агрессивным шагом России" ввод в Абхазию третьего дивизиона российских ЗРК С-300. "Грузия сделает все, чтобы с помощью международного сообщества заставить Россию уважать принципы и нормы международного права", – заявил глава грузинской дипломатии.

Как пояснил в интервью РС главный редактор военно-аналитического журнала "Арсенали" Ираклий Аладашвили, третий дивизион ЗРК С-300 появился в Абхазии всего несколько дней назад – 10 марта, но первые С-300, по его информации, были размещены в бывшей грузинской автономии еще в 2008 году, почти сразу после "пятидневной войны". Эксперт уточнил, что в каждом дивизионе С-300 по восемь пусковых установок и каждая из них способна выпустить 4 ракеты. "С помощью С-300, размещенных в Абхазии, вооруженные силы России способны контролировать небо над значительной частью восточной акватории Черного моря", – подытожил главный редактор военно-аналитического журнала.