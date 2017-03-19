Эрдоган назвал задержанного немецкого журналиста "агентом террористов"

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал задержанного в прошлом месяце немецкого журналиста "агентом террористов". По его словам, дело сотрудника СМИ будет рассматривать турецкий суд.

14 февраля турецкая полиция задержала корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юджеля по подозрению в пропаганде терроризма. Он освещал тему кибеатак на почтовый ящик министра энергетики Турции. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Анкару освободить его и соблюдать свободу СМИ.

В последние месяцы отношения Анкары с рядом европейских стран обострились. В начале марта Эрдоган сравнил политику Германии в отношении Турции с действиями нацистов после того, как несколько немецких городов отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам.

11 марта Нидерланды отказались разрешить посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он собирался участвовать в митинге в Роттердаме в поддержку поправок к конституции Турции. Мэр города запретил мероприятие по соображениям безопасности. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ назвал власти Нидерландов "пережитком нацизма".