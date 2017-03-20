Пикет в поддержку Сергея Мохнаткина

В Москве прошла акция в поддержку Сергея Мохнаткина. Гражданскому активисту и правозащитнику, который отбывает длительный срок за применение силы по отношению к сотруднику полиции, может грозить еще несколько лет заключения. Котласский городской суд сегодня должен вынести приговор по делу о "Дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Уже несколько месяцев 62-летний Сергей Мохнаткин, у которого повережден позвоночник, находится в СИЗО-2 города Котлас Архангельской области. 4 марта 2016 года его избили шестеро сотрудников колонии. Первый раз Сергей Мохнаткин был осужден в 2010 году – на 2,5 года колонии за применение силы по отношению к сотруднику полиции. В апреле 2012 года он был помилован указом президента Дмитрия Медведева. Выйдя на свободу, Мохнаткин занялся общественной и гражданской активностью, участвовал в качестве общественного защитника в "Болотном деле". В декабре 2014 года Сергей Мохнаткин был осужден на 4 с половиной года колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти. Мохнаткина обвинили в том, что он ударил сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в Москве 31 декабря 2013 года. В декабре 2012 года Московская Хельсинкская группа вручила Сергею Мохнаткину премию "За мужество, проявленное в защите прав человека".