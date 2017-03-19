Навальный объявил митинг в Москве согласованным

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил антикоррупционный митинг в Москве на Тверской улице согласованным, несмотря на то, что столичные власти запретили акцию. Об этом говорится на сайте оппозиционера.

18 марта мэрия Москвы заявила о невозможности провести шествие в центре города. Власти объяснили это тем, что мероприятие затруднит движение и нарушит права жителей. Столичная администрация не предоставила организаторам митинга альтернативной площадки, несмотря на то, что этого требует закон. По словам Навального, отказ предоставить альтернативную площадку приравнивается к автоматическому согласованию шествия.

В начале марта возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В публикации утверждается, что она была приобретена незаконным путем. После этого активисты в десятках городов России подали заявки на проведение акций протеста.