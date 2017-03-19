Афганский солдат открыл огонь по военным США на базе НАТО

Афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе Североатлантического союза в Афганистане, три человека ранены. Об этом сообщается в твиттере штаба операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

​В настоящее время в Афганистане дислоцированы более 8 тысяч американских военных. Они обучают афганские войска и силы полиции, а также оказывают поддержку при проведении операций против движения "Талибан" и других группировок. С октября прошлого года более десяти американцев погибли в Афганистане, ещё пять находятся в плену.

В 1994 году в Афганистане появилось исламистское движение "Талибан". После терактов в США 11 сентября 2001 года вооруженные силы международной коалиции под командованием НАТО начали в стране военную операцию, группировка была свергнута. В 2014 году американское Министерство обороны завершило военную миссию, но несколько тысяч американских военнослужащих остались в стране.