Нацбанк Украины: банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже

Все украинские банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. По её словам, продажа —лучший способ для таких банков покинуть украинский рынок, посколько у них больше нет возможностей для развития.

16 марта президент Украины Пётр Порошенко ввел санкции против дочерних отделений российских государственных банков. Ограничения коснулись Сбербанка, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка. Перечисленным финансовым учреждениям запрещено выводить деньги из Украины.

Решение украинских властей связано с решением Сбербанка обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта, выданные на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса.