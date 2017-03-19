Нацбанк Украины: банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже

Все украинские банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. По её словам, продажа —лучший способ для таких банков покинуть украинский рынок, посколько у них больше нет возможностей для развития.
16 марта президент Украины Пётр Порошенко ввел санкции против дочерних отделений российских государственных банков. Ограничения коснулись Сбербанка, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка. Перечисленным финансовым учреждениям запрещено выводить деньги из Украины.
Решение украинских властей связано с решением Сбербанка обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта, выданные на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса.
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