"Яблоко" может сократить количество региональных отделений партии

Партия "Яблоко" испытывает финансовые трудности и может ограничить присутствие в регионах. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заместителя председателя партии Сергея Иваненко.

На прошедших в сентябре выборах в Госдуму "Яблоко" не преодолела трехпроцентный порог и лишилась государственного финансирования – почти 250 миллионов рублей. Треть от этой суммы шла на содержание 75 региональных отделений.

Пресс-секретарь основателя "Яблока" Григория Явлинского Игорь Яковлев подтвердил, что денег осталось на месяц.

Как рассказал Иваненко, сейчас идут переговоры со спонсорами, которые должны быть завершены до конца марта. Однако, по его словам, "любое финансирование бизнес должен согласовывать с администрацией президента".