В Крыму начинается суд над журналистом Николаем Семеной

В Симферополе, в аннексированном Россией Крыму сегодня начинается рассмотрение по существу дела крымского журналиста, одного из авторов проекта "Крым.Реалии" украинской службы Радио Свобода Николая Семены.

Его обвиняют в "призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - в связи с его публикациями.

По версии обвинения, Николай Семена нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Под призывами к нарушению территориальной целостности России подразумевается возвращение Крыма Украине.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Дело против Семены возбудили весной прошлого года, журналисту было запрещено покидать полуостров.

Предварительное заседание по делу состоялось в конце февраля. Тогда сторона защиты высказала претензии к лингвистической экспертизе.

Соединенные Штаты, Евросоюз, правозащитные и журналистские международные организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Семены и освободить всех политзаключенных в Крыму.