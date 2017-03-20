В Крыму начинается суд над журналистом Николаем Семеной

В Симферополе, в аннексированном Россией Крыму сегодня начинается рассмотрение по существу дела крымского журналиста, одного из авторов проекта "Крым.Реалии" украинской службы Радио Свобода Николая Семены.
Его обвиняют в "призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" - в связи с его публикациями.
По версии обвинения, Николай Семена нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Под призывами к нарушению территориальной целостности России подразумевается возвращение Крыма Украине.
На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».
Дело против Семены возбудили весной прошлого года, журналисту было запрещено покидать полуостров.
Предварительное заседание по делу состоялось в конце февраля. Тогда сторона защиты высказала претензии к лингвистической экспертизе.
Соединенные Штаты, Евросоюз, правозащитные и журналистские международные организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Семены и освободить всех политзаключенных в Крыму.
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