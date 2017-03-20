Россия проводит масштабные военные учения в аннексированном Крыму

В аннексированном Россией Крыму на полигоне Опук в понедельник начались масштабные командно-штабные учения Воздушно-десантных войск с боевой стрельбой при участии Черноморского флота и авиации. Об этом сообщил командующий ВДВ России Андрей Сердюков, передает РИА "Новости".

В них принимают участие свыше двух с половиной тысяч человек и 600 единиц вооружения и военной техники. По словам Сердюкова, впервые в истории российской армии в рамках учений ВДВ сразу три соединения ( в Новороссийске, Камышине и Улан-Удэ) были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым с вооружением и техникой. Десантники отработают действия по ликвидации незаконных вооруженных формирований и регулярных войск условного противника, отметил генерал.

Ранее в январе Москва разместила в аннексированном Крыму – в районе Феодосии – дополнительные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство в этой связи. В Киеве отмечали обострение ситуации в зоне конфликта в Донбассе.