В Токио прошла встреча глав МИД и обороны Японии и России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в апреле посетит Россию, "если позволят обстоятельства".

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида по завершении российско-японских переговоров в формате "два плюс два" в Токио.

В переговорах – первых в подобном формате с ноября 2013 года – приняли участие министры иностранных дел и обороны двух стран. Несколько лет подобные встречи не проводились из-за аннексии Россией Крыма и боевых действий на востоке Украины. Япония поддержала санкции против России.

В конце прошлого года, однако, наметилось улучшение двусторонних отношений. Президент России Владимир Путин посетил Токио с визитом.

На нынешней встрече японская сторона, как сообщается, передала свои предложения о совместной хозяйственной деятельности на спорной территории Южных Курил. О такой деятельности договорились ранее лидеры стран. При этом Япония выразила обеспокоенность в связи с размещением на Южных Курилах российских ракет и планах разместить там дивизию.

Также обсуждался вопрос о ракетно-ядерной программе Северной Кореи.