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Календарь спортивных событий

20-26 марта

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20-25 марта. Фристайл и сноуборд. Чемпионат мира

20-26 марта. Велошоссе. "Тур Каталонии"

20 марта – 2 апреля. Теннис. Турнир АТР. Майами, США

20 марта – 2 апреля. Теннис. Турнир WTА. Майами, США

24-26 марта. Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения

22 марта

Футбол. Товарищеские матчи

Чехия – Литва

Германия – Англия

Шотландия – Канада

23 марта

Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир

Латинская Америка

Колумбия – Боливия

Футбол. Товарищеские матчи

Люксембург – Мальта

Испания – Дания

Польша - Италия

Хоккей. Кубок Гагарина

Западная конференция

СКА – "Локомотив"

24 марта

Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир

Европа

Группа D

Грузия – Сербия

Австрия – Молдавия

Ирландия – Уэльс

Группа G

Италия – Албания

Лихтенштейн – Македония

Испания – Израиль

Группа I

Турция – Финляндия

Хорватия – Украина

Косово – Исландия

Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир

Латинская Америка

Парагвай – Эквадор

Уругвай – Бразилия

Аргентина – Чили

Венесуэла – Перу

Футбол. Товарищеские матчи

Россия – Кот д'Ивуар

Македония – Черногория

Турция – Украина

Хорватия – Словения

Нидерланды – Финляндия

Хоккей. Кубок Гагарина

Восточная конференция

"Металлург" – "Ак Барс"

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения

Мужчины. Личный зачет. LH

25 марта

Формула-1. Чемпионат мира. Гран-При Австралии. Мельбурн. Квалификация

Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир

Европа

Группа A

Швеция – Беларусь

Люксембург – Франция

Болгария – Нидерланды

Группа B

Швейцария – Латвия

Андорра – Фарерские острова

Португалия – Венгрия

Группа H

Кипр – Эстония

Босния и Герцеговина – Гибралтар

Бельгия – Греция

Хоккей. Кубок Гагарина

Западная конференция

СКА – "Локомотив"

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения

Мужчины. Командный зачет. LH

26 марта

Формула-1. Чемпионат мира. Гран-При Австралии. Мельбурн

Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир

Европа

Группа C

Азербайджан – Германия

Сан-Марино – Чехия

Северная Ирландия – Норвегия

Группа E

Армения – Казахстан

Черногория – Польша

Румыния – Дания

Группа F

Англия – Литва

Мальта – Словакия

Шотландия – Словения

Хоккей. Кубок Гагарина

Восточная конференция

"Металлург" – "Ак Барс"

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения

Мужчины. Личный зачет. LH

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