20-25 марта. Фристайл и сноуборд. Чемпионат мира
20-26 марта. Велошоссе. "Тур Каталонии"
20 марта – 2 апреля. Теннис. Турнир АТР. Майами, США
20 марта – 2 апреля. Теннис. Турнир WTА. Майами, США
24-26 марта. Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения
22 марта
Футбол. Товарищеские матчи
Чехия – Литва
Германия – Англия
Шотландия – Канада
23 марта
Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир
Латинская Америка
Колумбия – Боливия
Футбол. Товарищеские матчи
Люксембург – Мальта
Испания – Дания
Польша - Италия
Хоккей. Кубок Гагарина
Западная конференция
СКА – "Локомотив"
24 марта
Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир
Европа
Группа D
Грузия – Сербия
Австрия – Молдавия
Ирландия – Уэльс
Группа G
Италия – Албания
Лихтенштейн – Македония
Испания – Израиль
Группа I
Турция – Финляндия
Хорватия – Украина
Косово – Исландия
Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир
Латинская Америка
Парагвай – Эквадор
Уругвай – Бразилия
Аргентина – Чили
Венесуэла – Перу
Футбол. Товарищеские матчи
Россия – Кот д'Ивуар
Македония – Черногория
Турция – Украина
Хорватия – Словения
Нидерланды – Финляндия
Хоккей. Кубок Гагарина
Восточная конференция
"Металлург" – "Ак Барс"
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения
Мужчины. Личный зачет. LH
25 марта
Формула-1. Чемпионат мира. Гран-При Австралии. Мельбурн. Квалификация
Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир
Европа
Группа A
Швеция – Беларусь
Люксембург – Франция
Болгария – Нидерланды
Группа B
Швейцария – Латвия
Андорра – Фарерские острова
Португалия – Венгрия
Группа H
Кипр – Эстония
Босния и Герцеговина – Гибралтар
Бельгия – Греция
Хоккей. Кубок Гагарина
Западная конференция
СКА – "Локомотив"
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения
Мужчины. Командный зачет. LH
26 марта
Формула-1. Чемпионат мира. Гран-При Австралии. Мельбурн
Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир
Европа
Группа C
Азербайджан – Германия
Сан-Марино – Чехия
Северная Ирландия – Норвегия
Группа E
Армения – Казахстан
Черногория – Польша
Румыния – Дания
Группа F
Англия – Литва
Мальта – Словакия
Шотландия – Словения
Хоккей. Кубок Гагарина
Восточная конференция
"Металлург" – "Ак Барс"
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Планица, Словения
Мужчины. Личный зачет. LH
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