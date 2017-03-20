Сенат США начинает рассматривать кандидатуру Нила Горсача

Юридический комитет Сената США сегодня начнет рассматривать кандидатуру Нила Горсача на вакантную должность судьи Верховного суда.

В комитете пройдут слушания, на которых Горсач, кандидатуру которого в начале февраля внес президент Дональд Трамп, ответит на вопросы сенаторов. Они продлятся несколько дней.

49-летний судья апелляционного федерального суда в Денвере Горсач пользуется большим авторитетом в юридическом сообществе Соединенных Штатов. Помимо республиканцев, поддерживающих его кандидатуру практически единодушно, в пользу Горсача высказался и ряд юристов, тяготеющих к демократам. Многие демократы в Сенате, однако, выражают сомнения в кандидатуре Горсача, указывая на его консервативные взгляды.

Ожидается, что Сенат рассмотрит кандидатуру Горсача в следующем месяце. Пока неясно, предпримут ли демократы попытку заблокировать его кандидатуру, или же позволят состояться голосованию, в ходе которого, учитывая республиканское большинство в Сенате, она, скорее всего, будет утверждена.

Назначение судей Верховного суда, которые занимают эту должность пожизненно, является одной из самых важных прерогатив президента США. Их решения нередко отражаются на важнейших аспектах жизни страны. Например, узаконивание абортов и легализация однополых браков стали результатом решений Верховного суда.