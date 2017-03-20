Навальный, дети и зелёнка

Безусловные герои Рунета в последние дни - брянский школьник Максим Лосев и его одноклассники.

Максима забрали в полицию прямо на уроке после того, как он скопировал себе на страницу анонс оппозиционного митинга.

После этого в классе устроили воспитательную беседу, которую ребята догадались записать и выложить в Интернете. "Медиазона" публикует полную расшифровку (читать и правда стоит полностью):

Директор: А у вас есть мнение? Нет! Вы почитайте. Я вас наталкиваю на то, чтобы вы смотрели не только на эти... Если говорят о том, что да, вот здесь вот плохо, посмотрите другие источники... Почему вы только одному источнику верите?

Другой педагог: Любой факт подвергайте сомнению.

Школьник: Так мы не один источник смотрим.

Директор: Ну вы, видимо, смотрите в одном направлении.

Другой педагог: Не «Голос Америки» слушаете?

Школьник: Так наше телевидение показывает только то, что выгодно государству. Нам не будут показывать что-то такое.

Директор: То есть, ребята, я поняла, мы как-то неправильно воспитали у вас гражданскую позицию. С точки зрения гражданственности у вас большой минус. То есть патриотов в вашей школе, ой, в вашем классе нет. Я так понимаю?

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The Question предложил своим читателям-школьникам рассказать, как учителя говорят с ними о политике. Там много ответов, вот один из них:

Я ученик 10 класса.

В последнее время стал замечать, как все большее кол-во классных часов стало посвящаться патриотизму и политике. В основном говорят о величии Путина, восхваляют его. Любых оппозиционеров сразу же зовут агентами США.

Однажды моя учительница по географии сказала следующее: "Если бы не Путин, вы бы давно уже стали рабами американцев".

Так же нам часто любят говорить о важности присоединения Крыма.

Если кто-то из учеников пытается указать на факты коррупции в стране, нам говорят "везде воруют".

В общем, всеми силами делают из подрастающего поколения дурачков :))

Оксана Борисова:

Послушала профилактический разговор со школьниками из Брянска. Я сразу вспомнила, как со мной в колледже беседовали директор и представители полиции, а потом уже в университете сотрудники ЦПЭ.

Мне говорили, что вокруг одни провокаторы, а власть и Путин делает все правильно, заботится о своих гражданах, умножая богатства своим олигархам. А те, кто высказывает свое мнение, выступает за справедливость и против коррупции, то они сразу призывают к событиям "как на Украине", к революции и т.д.. То есть, у нас нет и быть не может гражданского общества, которое выступает за свои права и не боится этого, не боится отстаивать свою точку зрения, защищать свое право на получение информации, на свободу слова, на достойное проживание. Эти люди, которые говорили мне подобные слова, как и этим школьникам живут в постоянном страхе и им не свойственно ни чувство справедливости, ни тем более свободы.

Такие только тормозят формирование гражданского общества в России, которое, к сожалению, пока находится достаточно в зачаточном состоянии, но может ли оно развиваться, когда тебе везде завязывают руки, закрывают рот и призывают к покорности и молчанию?

Павел Чиков:

Дал мелкому разговор брянских учителей со школотой про Навального. Отвлекся от просмотра летсплея Mirror's Edge, с удовольствием послушал.

Обсудили общественно-политическую ситуацию. Малой сказал, что учителя насели на учеников за критику власти и высказывание своей точки зрения.

Собираюсь показать видос про Димона. Хоть сам посмотрю.

Роман Романенко:

какие ужасные существа учат наших детей

Марина Кудрявцева:

Какой же вред целым поколениям наносят такие школьные учителя. От этой речи директора у меня сердебиение зашкалило и воспоминания нахлынули. В своих школах, правда, я такого не встречала, накала такого не было, наверное. Но этот типаж считываю моментально, его, такой узнаваемый и яркий, я видела очень часто, почти во всех избирательных комиссиях, с которыми работала. Агрессивные глухие люди, под вечер уже с налитыми кровью глазами, которые бюллетени под кофтой из-под камер вынесут, где надо распишутся, жалобу на кого надо подпишут и с надменным выражением и ухмылками на лицах дружно руки на собрании поднимут. Самые грязные выборы, на которых я наблюдала или работала, делали школьные учителя: стремительные, самоуверенные, при этом совершенно некомпетентные, но зато все знающие и ни на секунду не сомневающиеся и страшно агрессивные. Самые неприятные оскорбления в свой адрес и в адрес других людей я слышала тоже от них: "Мелкая еще, чтобы что-то понимать {иногда практически ровесники такое говорили, правда не знали об этом}. Мы так всегда работали. Не замужем? Да кто такую возьмёт. Были бы семья и дети, дома бы сидела. Заняться тебе просто нечем. Сколько тебе платят? Ой, да знаем мы, вам по 5 тысяч за это партии дают. Магистерскую пишешь? Иш умная нашлась". У них всегда есть ответы на все вопросы. А школьники приятно удивили.

Николай Кононов:

Очень оптимистичный разговор. Ученики нестоличной школы трезво парируют реплики директрисы, которая рассуждает будто по темнику — такие густопсовые комсомольские приёмы пропаганды.

whalesgohigh:

Брянская область, между прочим. Считай село. Всем верующим в кремлевские сказки про 86% верных путинцев привет.

Олег Козырев:

путинисты проиграли умы молодых молодежь 20 лет при Путине живет во лжи взрослых и, похоже, жить так больше не хочет

вообще очень похоже на разговоры в нашей школе времен заката коммунизма, когда молодые видели ложь взрослых, видели бедность, видели разруху и не хотели с этим мириться

Алексей Ковалёв:

Вообще я вот в Советском союзе родился и ходил в обычную советскую школу, но такого <дерьма> не припомню, конечно. Ну правда конец 80-х время было довольно специфицкое, в 90-м я по совету родителей отказался вступать в пионеры, и это не вызвало никакой реакции вообще, более того - в конце концов оказалось, что в пионеры вступили только самые ботаны и учительские подлизы, которых все тихо презирали, ну собственно и стало понятно, зачем это всё.

Но вот это, то что сейчас происходит - это реально должностное преступление. Но меня даже не это больше всего расстроило в этой истории с брянской школой, где старшеклассника тупо сдали ментам за вступление в паблик в поддержку Навального, а потом директриса этой школы устраивает разнос остальным. Это какая-то фатальная деградация, извините, дискурса. То есть эта директриса (неправильно думать, что это нищая учительница, которая трясётся за свою маленькую зарплату - директоры школ даже в регионах получают хорошо за сотню, не говоря уж о Москве) мало того, что пересказывает всю ахинею, которую она краем уха слышала в телике - она это делает ещё ужасно косноязычно, безграмотно (впрочем, и пропаганда-то сделана не ахти как последовательно), и понятно, что ничего, кроме отвращения ко всему, что говорят взрослые, это у детей не вызывает. Ну как детей, ващет уже скоро можно на Донбасс и в Сирию.

Короче, печально это всё.

Аркадий Бабченко:

А брянские школьники, конечно, да. Вот просто чувство гордости вызывают. Прям опять появилась надежда, что, может, следующим поколениям удастся все-таки сделать здесь нормальную страну...

Спокойной ночи.

Константин Янкаускас:

Вот это история про настоящих, а не квасных патриотов нашей страны. Про настоящих граждан. Молодцы, ребята!

Иван Преображенский:

С такой аргументацией долго не продержаться на одной полиции. Надеюсь, у ребят все будет хорошо. Постараюсь тоже отследить тему. В этом возрасте здорово, что ничего не боишься и кажется, что тебе открыт весь мир. Ты еще не прошел первой коррупционной ступени посвящения - поступления в российский вуз.

Игорь Эйдман:

Навальный сделал большое дело. Он расшевелил "русских мальчиков". Они начали задавать вопросы, на которые у продажных и пошлых взрослых нет ответа. А потом мальчикам надоест спрашивать, и они начнут действовать.

"Русские мальчики" - огромная сила. Это и Желябов с Каляевым, и Буковский с Галансковым. Ищущие правду русские мальчики были ядром освободительного движения против самодержавия и диссидентского - против тоталитаризма, сделали три революции, свергли царя и власть КПСС. Если они проснутся, мало никому не покажется.

Александр Плющев развивает тему на "Немецкой волне":

Взрослые успели подхватить "стокгольмский синдром" - они и врут-то, кажется, вполне убежденно, чуть ли не от души. Более того, они не видят ничего ужасного в беспределе, если он исходит от представителей власти. Например, в том, что полиция приходит в класс и забирает подростка прямо с уроков. Они называют поступок школьника, создавшего группу в поддержку Алексея Навального, "юношеской выходкой", будто в этом есть что-то противозаконное, хулиганское или хотя бы просто предосудительное.

Не будем забывать и то, что учителя - это часто члены тех самых избирательных комиссий, которые так часто ловили на жульничестве и фальсификациях. Они стали частью той системы, которая обманывает и оболванивает, хотя такой задачи формально никто и не ставил: предметы и учебники в школе - во всяком случае по сравнению с советскими временами - максимально деидеологизированы и деполитизированы. А за неупоминание о Путине, санкциях, врагах и либералах никто не уволит. Все эти классные часы с "уроками патриотизма" - это их собственная инициатива, их собственные представления о той роли, которую они играют в воспитании новых граждан.

Я уверен - не будь этого массового, самовоспроизводящегося, тупого и бессмысленного вранья, дети оставались бы аполитичными бесконечно долго. Взрослые сами провоцируют детей интересоваться происходящим. Но нынешние школьники, родители которых ощутимую илибольшую часть жизни прожили при фактически бессменном Путине, начинают чувствовать в этой несменяемости и в том, что взрослые считают это нормальным, какой-то подвох.

Любовь Якубовская:

Брянские школьники, конечно, молодцы, но вот господа, восклицающие, что в России якобы наконец народилось какое-то особое, доселе невиданное поколение и это дает надежду на что-то там… какая же у вас у всех бесцветная юность была! Или вы уже так стары, что память отбило напрочь?

Мой подростковый возраст пришелся на то время, когда молодой Ельцин отжигал в Московском горкоме КПСС, а училась я в зеленоградской школе, город был полон горячих поклонников Ельцина, его идей. Я даже не вникала во все это, просто сам воздух был наполнен вот этим всем, самоуправление, помню, меня особенно торкнуло. Я решила, что наша школа вполне созрела для самоуправления. Жаль, в те времена не было мобильных телефонов с камерами, и то, как завуч по воспитательной работе орала в кабинете директора: «Либо Якубовская уходит из комитета комсомола, либо я ухожу из школы!» чудесный этот момент остался только в моей и еще пары человек памяти. Директор если и вспоминает об этом, то уже сидя на облачке.

Но я тогда не заморачивалась особо этим случаем, мне казалось, что что-то подобное происходит в каждой школе. И тогда тоже говорили, что вот народилось особое поколение, и мы даже себя ощущали особым поколением, которое что-то там изменит… в этом месте опять вспомнился Борис Николаевич, захотелось так же как он на фоне ёлочки всплакнуть скупой слезой и сказать: «Простите! Не получилось».

17 лет прекрасное время. Семнадцатилетние должны ощущать себя особым поколением, которое пришло изменить мир. Если в вашей жизни этого не было, что же прекрасное было в вашей жизни? Но сейчас я не об этом.

Взрослые люди, которые умиляются семнадцатилеткам и восклицают, что вот же оно, поколение, которое изменит жизнь к лучшему, эти взрослые люди обнаруживают свой собственный глубокий инфантилизм. Богоматерь, к которой вы обращались пять лет назад, не помогла, теперь у вас безусые юноши несут ответственность за изменения?

Так или иначе, но многие комментаторы опасаются за будущее вольнолюбивых подростков.

Между тем, Алексей Навальный продолжает свои поездки по стране, где его неизменно сопровождают "фанаты". Некоторые из них не прочь побросаться яйцами.

Леонид Волков:

Вот это вот «закидывание яйцами» — это такая централизованная кампания, у которой есть единственная цель: газетные заголовки.

Подбежал какой-то придурок, кинул яйцо из-за забора, быстро убежал, и не суть важно — попал или не попал — уже можно писать «Навального в [название города] закидали яйцами». И уже не важно — о чем Навальный говорил, было на встрече с ним 300 или 3000 человек, какие задавались вопросы, какие были ответы. Главное (что собирает клики) — это «закидали яйцами».

Именно поэтому в каждом городе, куда мы приезжаем, один человек, скрывающий лицо, пытается подбежать, кинуть, убежать. Вчера в Кемерово так было: чувак реально кинул яйцо из-за забора, близко даже не попал; потом была встреча Навального с волонтерами на 200 человек с лишним — в тулеевском Кемерово, где ЕР рисуют 97% из года в год! — но если вы посмотрите в «Яндекс.Новостях» по словам «Навальный Кемерово», то увидите, что из 15 заголовков 14 были «Навального в Кемерово закидали яйцами»<...>

Сегодня в Новосибирске придурок-яйцемет попытался сделать свое бело-желтое дело прямо на митинге, из огромной толпы; яйцо кинуть у него не получилось, его поймали, и пришлось приложить немалые усилия к тому, чтобы его капитально не побили. Зато, впервые, яйцемет оказался не анонимом.

Местное издание Сибкрай опознало в нем помощника депутата Заксобрания Новосибирской области «Единой России» Алексея Александрова; сам Александров стоял рядом. Помощник был задержан, и депутату Александрову пришлось идти в полицию, договариваться, чтобы того отпустили (Александров — бывший мент и местный «авторитет», владелец крупного рынка; его репутация настолько сомнительна, что даже «Единая Россия» однажды сняла его с праймериз «во избежание репутационных рисков»).

Ну то есть вот мы в Новосибирске на практике увидели, как реализуется «медиастратегия» Кремля в отношении кампании Навального. Медиастратегия простая — из каждого города писать о яйцах; для этого в качестве исполнителей (видимо, в виду особой важности миссии) задействуется персонально местная единороссья верхушка.

(Ну и правда. Зачем нанимать гопников, если в рядах партии достаточно штатных гопников).

Борис Пиявский:

Прекрасно. Помощник депутата опускается до кидания яйцами в политических оппонентов. Что дальше?

Кондратий Ермолин:

меня спрашивали - почему я считаю что это команда Путина бегает обливает зелёнкой и кидается яйцами. Ну вот и пруф подоспел.

И, действительно, от яиц поклонники вскоре перешли к зелёнке.

Алексей Навальный:

Это странное предположение Кремля: облить меня зеленкой, чтобы я не ездил по стране и не организовывал митинги.

Да так в сто раз круче.

У барнаульских и бийских волонтеров (сегодня открываем два штаба) будут самые стильные селфи, а уж на любом митинге точно буду звездой.

Лайфхак — лимон зеленку не оттирает. Муравьиная кислота в сто раз лучше. Но светло-зелененьким мне быть еще долго. Смущают зубы. Они пока тоже зеленые, но, надеюсь, побелеют.

Кстати, испытал огромное облегчение, когда мне крикнули «Это зеленка!» Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!

Еще очень смешно — чувак с зеленкой побежал, сел в машину, и она отвезла его в здание краевой администрации! Она там и сейчас стоит, мирно припаркованная.

Нашлись скептики, сразу заподозрившие Навального в постановочном нападении.

Но это мнение явного и, кажется, довольно пристрастного меньшинства.

Владимир Милов:

Мрак. Какой <ерундой> занимаются наши власти. Не удивлюсь если лично "либерал Кириенко" операцию утверждал.

Олег Пшеничный:

Так и представляю себе титанов эффективного менеджмента Вайно и Кириенко, рисующих в экселе табличку с планом бросания в Навального яиц в каждом городе, куда он приезжает. Развёрстка метателей и яиц по местным отделениям "Единой России".

Любовь Кречет:

Стада <уродов>, вооружённых зелёнкой, бродят по просторам величайшей в мире державы.

Сергей Корниенко:

Как то очень стало "модно" и совсем ненаказуемо - брызгать зелёнкой в лицо. Вот очередной случай... У меня в связи с этим вопрос - а если зелёнкой облить какую нибудь министерскую или губернаторскую физиономию (до путина с медведевым вряд ли кто добросит), то всё будет так же тихо, как с Навальным, аки дождь грибной прошёл... ?

Михаил Черепанов:

Лучшей рекламы Навальному не придумаешь ... Никто бы не заметил ни его самого ни открытия нового штаба, а так все СМИ сегодня смакуя освещают...

Николай Травкин:

КРЕМЛЁВСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ.

Кремлёвские шёпотом рассказывают, что ходит зелёный УЖАС по коридорам, в кабинеты заглядывает. Иногда даже посмотришься в зеркало, а ОН и там…

Александр Сотник:

Прокремлевское жулье так любит зеленку, словно намекают: "Когда все грохнется - утопите нас в зеленке, а не в крови!" Это даже предпочтительнее.

Фёдор Крашенинников:

Ладно - зеленка.

Ющенко вон отравили так, что чуть не помер. Но перекошенное лицо не помешало ему в итоге победить.

Откуда-то у них мнение, что у политического лидера должно быть лицо как у пупса, а любой дефект (даже временный) отпугивает людей.

Это к вопросу о сакральности тела в современных политических практиках России: лидер должен быть моложав и благообразен, иначе никак.

Не знаю, кто и зачем эту глупость придумал, наверное что-то личное у первого лица.

Денис Баянов:

Везде либо 1. Административный ресурс либо 2. Те, кто добровольно хотят проявить инициативу. В итоге обо всех вытрут ноги. Потому что у административной вертикали "Вытру ноги" - единственная опция для всех.

Я поддерживаю кампанию Навального. То, как реагирует власть, а привлечение административного ресурса "на местах" невозможно без этого - ярчайший маркер в пользу него, и против я даже не знаю чего, против спрута-сплава мороков и безумий.

Андрей Фёдоров:

Шрек - победитель путина.) У этого человека психология победителя.

Алекс Пермяков:

Навальный -- это такой политический Илон Маск. Его ракеты с каждым годом летают все дальше и лучше. Когда ФБК выпустил "Чайку", это уже казалось чем-то невероятным по масштабу. А сейчас -- "Димон", брянские школьники, открытие штабов с монтажной пеной, бомбами и зеленкой -- чуть ли не каждый день происходит что-то, что по информационному охвату превосходит любые другие события в стране. И может быть однажды человечество окажется на Марсе, а в России пройдут выборы: с дебатами, независимым избиркомом, охраняющей митинги полицией, и судами, в которых прокуроры и адвокаты не заходят попить чай с судьей перед заседанием.

Но этот текст не про политику. Этот текст про величие человека. Чему лично меня действительно учит Навальный, так это то, как оставаться человеком даже в самых трудных условиях, когда тебе противостоят одновременно и Голиаф, и Левиафан. Если жизнь дает лимон -- делай лимонад, если поливают зеленкой в Барнауле -- прикинься Джимом Керри в роли Маски.

И, кстати, если кому-то интересно.