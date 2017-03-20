В Конгрессе пройдут первые слушания о вмешательстве РФ в выборы

В комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США сегодня пройдут первые публичные слушания по вопросу о возможном вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах.

В ходе слушаний у конгрессменов впервые появится возможность задать прямые вопросы по этой теме директору Федерального бюро расследований Джеймсу Коми и главы Агентства национальной безопасности Майку Роджерсу. Прямую трансляцию слушаний с переводом на русский язык с 17 часов по Москве можно смотреть на сайте Радио Свобода.

Члены Конгресса, в первую очередь демократы, ранее неоднократно выражали разочарование в связи с тем, что спецслужбы, по их мнению, недостаточно информировали их о ходе расследования.

Коми и Роджерс вряд ли смогут обсуждать на открытых слушаниях какие-то подробности, учитывая секретный характер многих материалов, связанных с расследованием. Однако, как ожидается, они ответят на вопрос о том, есть ли свидетельства о контактах бывших сотрудников штаба Дональда Трампа или представителей его администрации с Россией. Также, как ожидается, Джеймс Коми ответит на вопрос, существуют ли свидетельства о прослушивании штаб-квартиры Трампа со стороны государственных органов, в котором нынешний президент обвинил своего предшественника Барака Обаму.

Демократы в Конгрессе неоднократно призывали к назначению специальной комиссии или независимого прокурора для расследования обстоятельств российского вмешательства в выборы. Однако на данный момент надзор за делом осуществляют только профильные комитеты Палаты представителей и Сената.