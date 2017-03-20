Бои в Дамаске: войска Асада отражают наступление повстанцев

Сирийские правительственные войска после массированных бомбардировок вернули под свой контроль некоторые районы столицы страны - Дамаска, занятые накануне повстанцами в результате внезапного наступления. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Захват повстанцами некоторых районов Дамаска, осуществленный через подземные городские туннели 19 марта, стал одной из самых масштабных операций сирийской вооруженной оппозиции за последнее время. В ней принимали участие джихадисты, связанные с "Аль-Каидой", и независимая фракция "Фаилак аль-Рахман".

Российское посольство в Сирии заявило, что в ходе боев пострадало одно из зданий посольского комплекса. Жертв среди персонала нет.