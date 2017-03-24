Третий путинский поход

Уверен: до последнего своего вздоха во власти Путин не оставит Украину в покое. Тактика может меняться в зависимости от обстоятельств. Стратегическая задача остается неизменной с первого дня войны 20.02.14., даты, чистосердечно выбитой для нужд будущего трибунала на медальках за покорение Крыма. "Революция достоинства" ни в коем случае не должна увенчаться успехом, считают в Кремле. Слишком заразительным этот успех станет для русского общества и сделает падение путинского режима неотвратимым в ближайшей исторической перспективе. Успех Украины, выбравшей европейскую модель развития, – кащеева смерть путинизма, убогой философии низших чинов КГБ, ошалевших от крышевания мебельных магазинов и распиливания нефтяных компаний. Путин просто обречен был предпринять попытку братского уничтожения Украины.

Сразу же после аннексии Крыма Путин поставил в своей триумфальной речи новую духоподъемную цель – Новороссия: десять русских областей, незаконно переданных Украине не то жидобандеровцами, не то жидобольшевиками. Но нельзя открывать могилы таких мертвецов: петля судетской речи окончательно затянулась на шее гитлеризма через 7 лет после ее произнесения. С крымской петлей и путинизмом все пошло значительно быстрее. Прежде всего выяснилось, что в восьми из десяти зачисленных в Новороссию регионах не нашлось даже достаточного количества выживших из ума бабулек для организации регулярных массовок с хоругвями и путинскими иконами.

В двух областях в нескольких городах удалось закрепиться разношерстной компании офицеров ФСБ и ГРУ, десятников МММ, фашистов РНЕ, ряженых казаков, ветеранов сорокалетней афгано‑кавказской колониальной войны. Лучезарная Новороссия скукожилась до бандитского ОРДЛО. Для того чтобы сепаратистов не вышибли, необходимо постоянное присутствие подразделений российской армии с купленными в военторгах танками, бэтээрами, установками "Град", "Ураган", "Торнадо", ЗРК "Бук".

Фундаментальной политической слабостью движения "доведенных до отчаяния коренных жителей Новороссии", отличавшей его от любого другого сепаратистского проекта в мире, было отсутствие в нем органики, его неспособность внятно артикулировать ни причин своего "отчаяния", ни целей своего "протеста". За них это пытались делать пропагандисты российского телевидения. Наиболее откровенно и последовательно философию авантюры обозначил генеральный советник "ДНР" Александр Бородай: "Границы Русского мира значительно шире границ Российской Федерации. Я выполняю историческую миссию во имя русской нации, суперэтноса, скрепленного православным христианством. Так же как на Кавказе, я борюсь на Украине против сепаратистов, на этот раз не чеченских, а украинских. Потому что есть Россия, великая Россия, Российская империя. И теперь украинские сепаратисты, которые находятся в Киеве, борются против Российской империи".

Умри, Бородай, лучше не скажешь! Программа построения Всемирного Русского Рейха сформулирована с запредельной откровенностью. Только не приходило ли бородаям и путиным в голову, что в подобной системе геополитических координат – они сами сепаратисты, коварно изменившие Великой империи Чингисхана и династии Юань? Oб этом уже основательно задумываются вежливые желтые люди в Пекине.

Три года войны, явно не отечественной, явно не праведной, – это слишком много даже для самого терпеливого в мире русского народа

Так или иначе, кремлевская идея потерпела сокрушительное метафизическое поражение в Украине – намного более серьезное, чем просто военное. Идеология "Русского мира" отвергнута русским населением Украины, которое осталось в подавляющем своем большинстве верным украинскому государству и его европейскому выбору. И русские так же сражаются и будут сражаться с агрессором в рядах украинской армии, как и украинцы. Война, навязанная Кремлем Украине, – не территориальный спор о Крыме или о Донбассе и не этнический конфликт, это мировозренческое столкновение наследников Киевской Руси с наследниками Золотой Орды, в котором ордынцы оказались обречены.

Первый антиукраинский поход Путина провалился, и президент России немедленно оборотился в горячего сторонника территориальной целостности Украины. Иллюзия сохранения этой "целостности" Украины (без Крыма, разумеется) – вот та наживка, которую после провала амбициозного проекта Новороссии Кремль почти три года агрессивно пытался навязать украинскому руководству.

Восток Украины и Крым – это временно оккупированные территории. У Украины нет сегодня военных возможностей их вернуть, но рано или поздно она их вернет другими средствами. Однако полная ответственность за то, что там происходит сегодня (политическая, экономическая, гуманитарная), лежит на властях страны-агрессора. Путин же стремился втолкнуть полностью контролируемую им раковую донбасскую опухоль, сеющую хаос и нестабильность, в политическое тело Украины. Ссылаясь на свою интерпретацию минских соглашений, Кремль пытался диктовать Украине целые главы ее новой Конституции и определять внешнеполитические ориентиры украинского государства. Москва повторяла каждый день: в Минских протоколах говорится что‑то об особом статусе районов в составе Украины. Но там говорилось и о выводе иностранных войск, и о возвращении Украине контроля над ее границами. Москва же категорически отказывается выполнять эти ключевые положения.

Киев выдержал нелегкую дипломатическую битву, несмотря на то что временами серьезное давление на него оказывали и европейские союзники, Германия и Франция, стремившиеся, видимо, снискать лавры миротворцев. Потребовалось время, чтобы западные лидеры поняли шулерский характер игры, затеянной Путиным вокруг Минских соглашений. На сегодняшний день эти соглашения де-факто мертвы. Всем ясно, что Путин не уйдет из Донбасса, а украинское руководство не разрушит собственное государство ради фальшивого "восстановления территориальной целостности".

В этой ситуации Путин снова резко меняет тактику.

Прекращаются разговоры о вталкивании сепаратистских территорий в политическое тело Украины. Наоборот, взят курс на повышение уровня ее субъектности (признание паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рублевая зона, смена собственников принадлежащих Украине предприятий). Реанимируются политические трупы Януковича и Азарова. Нет, речь ни в коем случае не идет о подготовке аннексии, это абсолютно не входит в планы Путина. Ему, как и Бородаю, не нужны куски Украины, ему нужна вся Украина. Москва готовится, "укрепив" политическое руководство сепаратистских образований, объявить их законной легитимной Украиной, а все, что за ее пределами, – мятежной территорией, на которой бесчинствуют жидобандеровские фашисты.

В этом контексте становится понятной загадочная смерть Виталия Чуркина и немедленно последовавший за ней официальный отказ Москвы от зачитанного и зарегистрированного несчастным постпредом в Совете Безопасности ООН обращения Януковича к Путину с просьбой о введении войск. Дело в том, что законные украинские власти не могли обратиться к Путину с просьбой о вводе войск три года назад по той простой причине, что им (может быть, в несколько иной персонификации) еще только теперь предстоит обратиться с подобной просьбой из легитимной столицы Украины Донецка. Прошлое по-оруэлловски удаляется из истории ради торжества будущего. При живом Чуркине и действительном письме Януковича от 01.03.14 вторичная просьба выглядела бы фарсом и напоминала бы патриотическим бородаям, что Путин не откликнулся на первую. Просьба о вводе войск – это принципиально одноразовый инструмент.

Третий поход Путина против Украины будет проходить в стилистике открытой поддержки (в том числе и военной) "ДНР" и "ЛНР" как "легитимных субъектов". Смена Москвой декораций была вызвана не только категорическим отказом Украины проглотить наживку "восстановления территориальной целостности", но и еще двумя важными обстоятельствами. Провал операции "Трампнаш" поставил крест на надеждах Кремля на "большую сделку", в рамках которой он в частности готов был поторговать Донбассом ради юридического закрепления аннексии Крыма.

Кроме того, начавшуюся президентскую кампанию очевидно решено проводить под знаком имперских понтов. Во внутренней повестке дня и прежде всего в сфере экономики режиму предложить народу нечего. Поэтому и остается ограничиваться призывами дойти если уж не до Британских морей, то хотя бы до Ливии. В Ливии Путину захотелось, видимо, утереть нос самому Сталину. На Потсдамской конференции, как известно, в ходе обсуждения вопроса о бывших итальянских колониях СССР настойчиво пытался влезть в Ливию, но Трумэн и Черчилль в Средиземноморье Сталина все-таки не пустили.

Что же касается Украины, то третий поход Путина закончится таким же провалом, как и два предыдущих. Фундаментальные факторы, работающие против него, не изменились. Идеология "Русского мира" провалилась не только в Украине, но и в России. Поток пушечного мяса на восток Украины иссяк. Поэтому придется полагаться на открытое военное вмешательство по просьбе "законных украинских властей" сепаратистских территорий. Но сегодня уже существует украинская армия, способная в случае полномасштабной агрессии (поход майора Прилепина на Киев) нанести захватчикам ущерб, который не удастся скрыть от русского общества. Надо полагать, военные эксперты в Москве это понимают. Поэтому предвыборная войнушка ограничится, скорее всего, попытками расширения сепаратистской опухоли в пределах Донецкой и Луганской областей. Самой крупной операцией может стать наступление на Мариуполь.

В целом третий путинский поход несет в себе не только военные, но и, прежде всего, огромные политические риски. Международная изоляция России заведомо усилится. А эйфория 18 марта 2014 года может в 2017-м обернуться во мнении народном тем же, чем стояние на коленях перед Зимним дворцом 2 августа 1914-го обернулось в 1917-м. Три года войны, явно не отечественной, явно не праведной, – это слишком много даже для самого терпеливого в мире русского народа.

Андрей Пионтковский – политический эксперт

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