Процедура Брекзита официально начнется 29 марта

Процесс выхода Великобритании из Европейского союза официально начнется 29 марта. Именно в этот день британский премьер-министр Тереза Мэй направит письмо руководству ЕС, в котором уведомит о намерении Британии воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.

Как заявил в понедельник пресс-секретарь Терезы Мэй, премьер уже сообщила главе Европейского Совета Дональду Туску о намерении направить официальное письмо именно в будущую среду.

Ранее британский парламент принял специальный закон, позволяющий кабинету министров начать процедуру так называемого Брекзита.

После официального уведомления о начале процесса выхода у Британии и ЕС будут два года на согласование условий Брекзита. Ожидается, что лидеры стран ЕС согласуют свои переговорные позиции к началу мая, после чего специальный представитель Евросоюза Мишель Барнье начнет переговоры с Лондоном.

