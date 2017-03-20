Севастопольским сторонникам Навального отказали в митинге

Сторонникам оппозиционера Алексея Навального в аннексированном Севастополе отказали в проведении митинга против коррупции 26 марта. Подконтрольное России правительство города сослалось на занятость площадок, где хотели собраться участники акции.

"К сожалению, вынуждены вам сообщить о том, что проведение публичного мероприятия "Митинг в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России" 26 марта 2017 года с 14:00 до 17:00 на площади Нахимова и на площадке у памятника Георгия Победоносца в Парке Победы… не может быть согласовано", – говорится в ответе департамента общественных коммуникаций города Севастополя.

Отказ власти мотивировали тем, что на главной городской площади Нахимова митингующие могут помешать движению пассажиров от остановки общественного транспорта к рейсовым катерам. На площадке в парке Победы на день проведения всероссийской акции протеста запланированы ремонтные работы по реконструкции плиточного покрытия. При этом альтернативных площадок власти не предложили.

Уведомление о проведении антикоррупционного митинга подали севастопольцы Влас Сычугов, Михаил Гущин и Дмитрий Романьков. Предполагалось, что в акции примут участие до 100 человек. Заявку на проведение мероприятия подали также симферопольские активисты. Городские власти пока не определились с ответом.

Серия митингов в знак протеста против возможной причастности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева к коррупции, о которых шла речь в исследовании Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", была инициирована командой Алексея Навального. Мероприятия должны пройти 26 марта по всей России. К настоящему моменту акции согласованы в шести городах, еще в 55 поданы уведомления о проведении мероприятия.