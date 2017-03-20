Суд по делу журналиста Николая Семены перенесли на 3 апреля

Железнодорожный районный суд Симферополя в аннексированном Россией Крыму перенес на 3 апреля слушания по делу журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к сепаратизму. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии", одним из авторов которого является Семена.

Рассмотрение дела по существу было перенесено после того, как защита ходатайствовала об обеспечении доступности и гласности судебного процесса. Адвокат Александр Попков попросил предоставить более просторный зал, так как не все журналисты смогли попасть на заседание.

Перед началом слушаний Семена заявил представителям СМИ, что не признает вины.

Дело в отношении Николая Семены было возбуждено весной прошлого года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Сам Семена настаивает, что реализовывал свое право на "свободное выражение мнения".