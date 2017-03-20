В новом рейтинге Forbes на 19 россиян больше, чем в прошлом году

В мировой рейтинг Forbes вошли 96 миллиардеров из России – на 19 больше, чем в 2016 году. Их совокупное состояние достигло объема в 772 миллиарда долларов.

Первое место среди представителей России в рейтинге второй раз подряд занял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов (46-е место в мире). В тройку богатейших россиян также вошли председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов и владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. На четвертом месте среди россиян Геннадий Тимченко, которого называют другом Владимира Путина.

Мировой рейтинг Forbes возглавили основатель Microsoft Билл Гейтс, инвестор Уоррен Баффет и основатель Amazon Джефф Безос.