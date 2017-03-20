Порошенко: блокада Донбасса повлияла на судьбу транша МВФ

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что из-за установленной активистами транспортной блокады контролируемых пророссийскими сепаратистами районов Донбасса Украина утратила рычаги контроля над этими территориями.

Президент Украины отметил, что именно блокада Донбасса радикалами стала причиной того, что Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса о выделении Киеву очередного транша. О переносе сроков МВФ заявил в воскресенье, указав в качестве причины своего решения необходимость оценить последствия блокады так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украинские активисты при поддержке ряда оппозиционных политических сил начали блокаду железнодорожного сообщения между подконтрольными сепаратистам районами и остальной территорией Украины в конце января. 1 марта сепаратисты ввели "внешнее управление" на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории. 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о полном прекращении грузового транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, выразив готовность снять запрет, если сепаратисты вернут украинской стороне контроль над предприятиями.