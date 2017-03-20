Директор ФБР: идёт расследование вмешательства России в выборы в США

Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что спецслужбы США ведут расследование вмешательства России в президентскую избирательную кампанию в 2016 году. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США, которые проходят в Вашингтоне. Коми сказал, что расследование также касается связей между избирательной кампанией Дональда Трампа и Москвой.

Коми сказал, что расследование включает понимание характера и любых связей между личностями, связанными с кампанией Трампа, и правительством России и существовании связей между избирательной кампанией Трампа и действиями России.

Коми сообщил, что обычно ФБР не подтверждает, что происходит расследование. Однако в исключительных случаях такое возможно и в данном случае такое исключение делается, сказал директор ФБР. Коми подтвердил, что будет дана оценка имевшему место вмешательству. Он сообщил, что все обстоятельства ведущегося расследования будут секретными и он не будет сообщать, кто в этом участвует.

Коми сказал, что ФБР в секретном порядке проинформирует лидеров Конгресса о ведущемся расследовании. Коми объяснил секретный характер расследования тем, чтобы не предоставлять противникам Америки понимаение того, какими средствами США обладает и методами пользуется.

Во вступительном слове в начале слушаний конгрессмен-республиканец Девин Нунес заявил, что в ходе расследования следует выяснить, кто передавал секретную информацию России. Нунес призвал всех, кто имеет информацию относительно обсуждаемого вопроса представить её комитету по разведке.

Конгрессмен-демократ Адам Шифф сообщил во вступительном слове, что иностранная держава, Россия, вмешивалась в ход избирательной компании в США в 2016 году, используя компьютерные взломы и утечки секретной информации. Шифф подчеркнул, что в середине 2016 года Россия использовала полученную путем взломов информацию для пользы Дональда Трампа в ходе избирательной комании и нанесения вреда кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Он сообщил, что люди президента Трампа, в частности, Картер Пейдж посещали Москву и имели секретные переговоры с главой Роснефти Игорем Сечиным. Адам Шифф проинформировал, что Россия использовала хакеров для взломов электронной почты Демократической партии и передавала их Викиликс, которая затем использовала перехваченную почту для компрометации деятелей Демократической партии.

Шифф отметил, что "русские успешно вмешивались в американскую демократию и делали это не впервые и будут продолжать это делать в том числе и в Европе". Шифф призвал выяснить, как это делается и заявил, что "пока мы не поймем как они делают это, мы сможем винить в происходящем только самих самих себя". Шифф подчеркнул, что многое об участии России неизвестно в том числе и то, как во вредносных действиях участвовали граждане США. Важным вопросом будет выяснить правильно ли действовало правительство в отношении вмешательства России в избирательную кампанию, сказал Шифф.

Шифф также сообщил, что не найдено доказательств того, что штаб-квартира Трампа подслушивалась людьми президента Обамы.