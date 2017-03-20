Умер старейший в мире миллиардер Дэвид Рокфеллер

Старейший миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года. Об этом сообщает The New York Times. Он умер в своем родовом поместье в штате Нью-Йорк.
В опубликованном 20 марта рейтинге богатейших людей Forbes Рокфеллер занял 581 место с состоянием 3,3 миллиарда долларов.
Дэвид Рокфеллер был внуком первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера – основателя компании Standart Oil.
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