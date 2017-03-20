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Reuters: Россия построит новую военную базу в Сирии

Российские солдаты в Сирии, архивное фото

Российские солдаты в Сирии, архивное фото

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Россия построит новую военную базу на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) Редура Халиля.

По словам Халиля, 19 марта стороны подписали соглашение в рамках совместной борьбы с терроризмом. Российские военные уже прибыли в город Африн, который находится на северо-западе Сирии. Халиль добавил, что в рамках соглашения российские военные будут обучать членов YPG.

YPG является союзником США в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Против курдов выступает Турция.

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