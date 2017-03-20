Британская певица Второй мировой войны Вера Лина отметила 100 лет

Легендарная британская певица Вера Линн, которая развлекала британские войска во время Второй мировой войны своими песнями, в понедельник отметила столетие. Линн стала известна благодаря песне «We'll Meet Again» и другим, ставшими голосом надежды британцев во время войны с нацистской Германией.

В честь её дня рождения гигантское изображение молодой Веры Линн было спроецировано на Белые скалы Дувра, национальный символ, ставший темой одной из ее самых известных песен.

За три дня до дня рождения она выпустила новый альбом «Vera Lynn 100», включающий в себя старые избранные композиции в новом оркестровом сопровождении. Один из них - это военный хит «Белые скалы Дувра» («Там будут голубые птицы»), который с нетерпением ожидает будущий мир «когда мир будет свободен». Под "Голубыми птицами" подразумевались пилоты Королевских ВВС из-за их синих мундиров.

С одним из своих предыдущих альбомов, выпущенных в 2009 году, Линн стала самым старым из ныне живущих артистов, чей альбом занял первое место в британских рейтингах. Линн, дочь водопроводчика и портнихи, начала свою певческую карьеру в детстве, выступая в рабочих клубах. Ее первый сольный альбом вышел, когда ей было 19 лет.

Она стала очень популярной во время войны и путешествовала, чтобы выступить перед военнослужащими. В 1975 она получила титул Дамы от королевы Елизаветы. Ее последнее публичное выступление состоялось в 1995 году, на праздновании 50-летия Победы в Европе, перед Букингемским дворцом.