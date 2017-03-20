Директор ФБР ожидает новых попыток вмешательства России в политику США

Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что американские спецслужбы ожидают новых попыток вмешательства России в политику США.

Как выразился Коми, "они вернутся в 2020 году".

"И возможно, вернутся в 2018 году", – заявил Коми в ходе слушаний в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Коми сказал, что "один из уроков, который Россия вынесла, это то, что она одержала успех, потому что им удалось внести хаос и раздор, а также посеять сомнения в сущности этой замечательной страны и нашего демократического процесса". По словам Коми, российское вмешательство имело необычайно громкий характер, как будто Россия хотела нарочито показать, что вмешивается.

Коми выразил мнение, что российская сторона хотела навредить Хиллари Клинтон в предвыборной кампании. При этом глава ФБР выразил мнение, что главной целью России было нарушить демократический процесс в Соединенных Штатах.

Коми был задан вопрос о том, на какой стадии находится расследование. Он сказал, что расследование было начато в конце июля. "Для контрразведывательных расследований времени прошло немного", – уточнил он. Директора ФБР попросили уточнить, как долго "обычно" продолжаются такие расследования. "Ничего "обычного" в таких случаях не бывает, – ответил он. – Заранее сказать просто невозможно". Коми подтвердил, что расследуется не только российское вмешательство в выборы, но и возможные контакты сотрудников кампании Трампа с российскими представителями. Конкретные имена не назывались.

Во время слушаний директор ФБР и глава АНБ – Джеймс Коми и Майкл Роджерс – заявили, что Россия является для США противником.

Главы американских спецслужб также объявили, что у них нет подтверждений слов президента США Дональда Трампа о том, что президент Барак Обама подслушивал избирательный штаб в Трамп-тауэр на Манхэттене во время избирательной кампании.