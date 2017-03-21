СБУ: за три года конфликта в Донбассе освобождены 3 тысячи пленных

За три года вооруженного конфликта на востоке Украины были освобождены из пленаили найдены три тысячи 136 украинских граждан. 416 пропали без вести. Об этом сообщил в эфире "5 канала" советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

Число заложников продолжает расти, отметил он. На сегодняшний день, по его словам, на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов, незаконно удерживаются 118 человек. При этом места содержания только 60 из нихподтверждены, подчеркнул представитель СБУ.

Тандит также заявил, что опубликованные 10 января Надеждой Савченко списки украинских военных, удерживаемых сепаратистами в только усложнили процесс обмена. СБУ считает, что обнародование личных данных – нарушение прав пленных и их родственников. В списках Савченко значатся 129 пленных и 494 пропавших без вести украинца. Ранее она заявляла, что договорилась с сепаратистами об обмене пленными в формате 1 к 4. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контакты Савченко с сепаратистами не идут на пользу ни ей самой, ни Украине.

По данным Министерства иностранных дел Украины, Россия только по политическим мотивам удерживает 44 украинских гражданина, 17 – на территории России и 27 – в аннексированном Крыму.