По решению суда центр Рерихов выселили из усадьбы Лопухиных

Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск Музея Востока, поддержанный Росимуществом, о выселении Международного центра Рерихов (МЦР) из усадьбы Лопухиных. В руководстве центра называют такое решение суда "вопиющей несправедливостью" и будут его обжаловать.

Министерство культуры России, используя административный ресурс, осуществляет последовательный рейдерский захват усадьбы Лопухиных. Государство, таким образом, нарушает гарантии, данные Святолаву Рериху при передаче им своего наследия в Россию - говорится в заявлении на сайте центра.

Адвокат МЦР Анна Разумовская уточнила, что по решению суда будут расторгнуты договоры на безвозмездное пользование рядом зданий усадьбы, которые переходят в ведение Музея Востока.

В начале марта в Международном центре Рерихов прошел обыск, в ходе которого были изъяты не менее 200 экспонатов, выставленных и хранившихся в центре. В МВД России заявили, что обыск связан с делом о мошенничестве в Мастер-банке. В этом банке находились счета центра Рерихов.

В июне минувшего года учреждение проверяли на экстремизм.