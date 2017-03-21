Срок окончания "российского расследования" ФБР неизвестен

Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми не смог сообщить даже приблизительных сроков завершения расследования вмешательства России в президентские выборы в США и возможного взаимодействия сотрудников штаба Дональда Трампа с российскими представителями.

О том, что ФБР ведет такое расследование, Коми сообщил накануне на первых публичных слушаниях по этому вопросу в комитете по разведке Палаты представителей. Поскорее закончить расследование и представить его результаты призвал глава комитета Девин Нуньес. «Над людьми, которые осуществляют важную работу по управлению нашей страной, собралось теперь темное облако. Поэтому, чем быстрее вы доберетесь до сути дела, тем будет лучше для всех американцев», - сказал он, подытоживая слушания.

Конкретных фамилий и каких-либо подробностей расследования на слушаниях не называлось, однако наблюдатели называют беспрецедентным сам факт того, что Коми признал, что оно ведется.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер, реагируя на слушания, выразил уверенность, что расследование ФБР подтвердит ложность предположений о связях людей из окружения Трампа с Россией. Сам Дональд Трамп в твиттере назвал весь сюжет с возможными связями его людей с Россией "фальшивыми новостями", сославшись при этом на высказывания бывшего директора разведки США Джеймса Клэппера. Сам Клэппер должен дать показания на следующих слушаниях в комитете.

Еще одной заметной новостью слушаний стало заявление главы ФБР о том, что у него нет данных о том, что американские спецслужбы вели прослушивание штаб-квартиры кандидата Трампа по указанию президента Обамы, о чем около двух недель назад сообщил в своем твиттере Трамп.